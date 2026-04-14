Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Нам надо мобилизоваться". Лукашенко сеет панику среди своих чиновников

18:53 14.04.2026 Вт
2 мин
Диктатор заговорил о "непонятных временах" для Беларуси
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко требует от своих чиновников мобилизоваться, чтобы "пережить эти сложные времена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".

Читайте также: РФ использует Беларусь для пролета "Шахедов", - Игнат

"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить эти сложные времена. К тому же непонятные времена. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить", - заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что никто не знает, что будет дальше и "что вытворят сильные мира сего".

Напомним, недавно Александр Лукашенко выдал абсурдное заявление о войне. В частности, он сообщил о подготовке его страны к войне, однако в то же время подчеркнул, что "категорически против" нее.

Отметим, в марте спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Они обсудили возможный визит диктатора в Соединенные Штаты.

Кроме того, Коул по итогам переговоров в Беларуси сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

Позже Дональд Трамп анонсировал встречу с Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

РБК-Украина также писало, что недавно Александр Лукашенко посетил КНДР с официальным визитом, во время которого провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

Стороны обсудили дальнейшее развитие политического, экономического и военного сотрудничества, а также вопросы укрепления двусторонних отношений.

