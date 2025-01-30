Нам потрібні червоні лінії в мирних переговорах по Україні, - президент ПАРЄ
Під час можливих переговорів між Україною та Російською Федерацією (РФ) повинні бути встановлені червоні лінії.
Про це розповів президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорас Русопулос в інтерв'ю РБК-Україна.
Як нагадав президент ПАРЄ, ще на початку повномасштабної війни Росія та Україна проводили певні перемовини, але наразі питання полягає в тому, що саме означатиме "мир". Якщо ж війна закінчиться, але все залишиться "так, як є зараз" й тимчасово окуповані території стануть частиною країни-окупанта, то це не той мир який хотілося б підтримувати.
"Звичайно, мирні переговори - це загалом щось хороше, і хтось скаже: якщо ми не будемо вести переговори, то як ми дізнаємося про результати цих переговорів? Тож, в принципі, так, але ми повинні встановити свої межі, червоні лінії, як то кажуть, для чого потрібен цей мир", - додав він.
Можливі переговори між Росією та Україною
Після інавгурації президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп закликав диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб завершити повномасштабну війну. В інакшому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.
Диктатор, своєю чергою, поскаржився на те, що Києвом заборонено вести діалог з Росією.
Тим часом голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко попередив, що незабаром західні ЗМІ почнуть робити низку публікацій з датами завершення війни та перемовин України та Росії, але це не відповідатиме дійсності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.