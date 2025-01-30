Нам потрібні червоні лінії в мирних переговорах по Україні, - президент ПАРЄ

Як нагадав президент ПАРЄ, ще на початку повномасштабної війни Росія та Україна проводили певні перемовини, але наразі питання полягає в тому, що саме означатиме "мир". Якщо ж війна закінчиться, але все залишиться "так, як є зараз" й тимчасово окуповані території стануть частиною країни-окупанта, то це не той мир який хотілося б підтримувати.

"Звичайно, мирні переговори - це загалом щось хороше, і хтось скаже: якщо ми не будемо вести переговори, то як ми дізнаємося про результати цих переговорів? Тож, в принципі, так, але ми повинні встановити свої межі, червоні лінії, як то кажуть, для чого потрібен цей мир", - додав він.