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ЗМІ почали називати дату перемовин України та РФ: що кажуть у ЦПД

Понеділок 27 січня 2025 15:14
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ЗМІ почали називати дату перемовин України та РФ: що кажуть у ЦПД Фото: керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Іноземні засоби масової інформації почнуть робити низку публікацій з датами завершення війни та перемовин України та Росії. Але ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

"Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі", - написав Коваленко.

За його словами, важливо пам‘ятати, що важкі бої на фронті продовжуються і триває інтенсивна війна. Коваленко нагадав, що росіяни проводять наступальні операції на Сході України та тиснуть у Курській області.

"Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави", - зауважив Коваленко.

Перемовини з Росією

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. Трамп заявив, що в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.

Нагадаємо, нещодавно Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією.

Більше про можливість переговорів між Україною та РФ та роллю в цьому процесі американського президента Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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