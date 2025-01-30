Нам нужны красные линии в мирных переговорах по Украине, - президент ПАСЕ

Как напомнил президент ПАСЕ, еще в начале полномасштабной войны Россия и Украина проводили определенные переговоры, но сейчас вопрос заключается в том, что именно будет означать "мир". Если же война закончится, но все останется "так, как есть сейчас" и временно оккупированные территории станут частью страны-оккупанта, то это не тот мир, который хотелось бы поддерживать.

"Конечно, мирные переговоры - это в целом что-то хорошее, и кто-то скажет: если мы не будем вести переговоры, то как мы узнаем о результатах этих переговоров? Поэтому, в принципе, да, но мы должны установить свои границы, красные линии, как говорится, для чего нужен этот мир", - добавил он.