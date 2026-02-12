ua en ru
Належить Росії: у Туреччині зробили заяву щодо виявленого безпілотника

Четвер 12 лютого 2026 15:25
UA EN RU
Належить Росії: у Туреччині зробили заяву щодо виявленого безпілотника Ілюстративне фото: у Туреччині виявили черговий російський дрон (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило про виявлення безпілотника, який, імовірно, належить Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Читайте також: Третій з початку року: в Молдові знайшли черговий безпілотник

Зазначається, що на місце події північному сході провінції Орду в районі Уньє були направлені сили спецпризначення. В результаті проведення перевірки було встановлено, що дрон не містив вибухових речовин.

Після цього виявлений безпілотник доставили до поліцейського управління району Уньє для додаткової експертизи.

Російські дрони в Туреччині

Нагадаємо, у грудні у Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР", який став вже третім випадком за тиждень. Його знайшли фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір.

Перед цим Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.

Згідно з даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

Крім того, у Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевості у районі Ізміт. Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.

