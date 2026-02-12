ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Принадлежит России: в Турции сделали заявление по обнаруженному беспилотнику

Турция, Четверг 12 февраля 2026 15:25
UA EN RU
Принадлежит России: в Турции сделали заявление по обнаруженному беспилотнику Иллюстративное фото: в Турции обнаружили очередной российский дрон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении беспилотника, который, предположительно, принадлежит России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Читайте также: Третий с начала года: в Молдове нашли очередной беспилотник: в Молдове нашли очередной беспилотник

Отмечается, что на место происшествия северо-востоке провинции Орду в районе Унье были направлены силы спецназначения. В результате проведения проверки было установлено, что дрон не содержал взрывчатых веществ.

После этого обнаруженный беспилотник доставили в полицейское управление района Унье для дополнительной экспертизы.

Российские дроны в Турции

Напомним, в декабре в Турции обнаружили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР", который стал уже третьим случаем за неделю. Его нашли фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир.

Перед этим Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно данным ведомства, объект был опознан как дрон, потерявший управление. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

Кроме того, в Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности в районе Измит. Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Дрони
Новости
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ