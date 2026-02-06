Третій з початку року: в Молдові знайшли черговий безпілотник

В Молдові в одному з прикордонних регіонів знайшли невідомий безпілотник. Це вже третій дрон з початку року, який виявляють на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови .

При цьому поліція не вказала, чий саме був знайдений безпілотник. Молдовські правоохоронці опублікували фото виявленого дрона.

"Місце події охороняється, а експерти Техніко-вибухової секції поліції мають намір ретельно оглянути об'єкт. Нагадуємо громадянам, що необхідно уникати наближення до подібних об'єктів і дотримуватися вимог поліції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник виявили біля села Софія в Дрокійському районі, в напрямку населеного пункту Лазо. Поліцію відразу ж повідомили про знахідку.

Зазначимо, що це вже третій дрон, який виявили в країні з початку 2026 року. Так, 17 січня біля села Нукарени Теленештського району знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною.

Ще один безпілотник виявили в прикордонних районах Молдови 22 січня. Щоправда, цей дрон, який впав на подвір'я закинутого будинку, виявився оснащеним бойовою частиною, через що небезпечну знахідку підірвали на місці.