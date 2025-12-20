Третій за тиждень: у Туреччині знову виявили російський розвідувальний дрон
У Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Це вже третій випадок за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Як повідомляється, фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір, сьогодні повідомили про ще один дрон, який знайшли у полі.
Підрозділи жандармерії охороняли місце події та перевезли безпілотник до Анкари для детального технічного огляду.
Офіційні особи наголосили, що власність та походження залишаються невизначеними, і що російське походження є лише однією з можливостей, що розглядається.
Про постраждалих чи пошкодження майна не повідомлялося, оскільки дрон приземлився в безлюдній місцевості.
Фото: у Туреччині виявили російський розвідувальний дрон (турецькі ЗМІ)
Російські дрони в Туреччині
Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.
За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.
Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.
Вчора, 19 грудня, у Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевості. Його знайшли у районі Ізміт.
Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.