Третій за тиждень: у Туреччині знову виявили російський розвідувальний дрон

У Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Це вже третій випадок за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Як повідомляється, фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір, сьогодні повідомили про ще один дрон, який знайшли у полі.

Підрозділи жандармерії охороняли місце події та перевезли безпілотник до Анкари для детального технічного огляду.

Офіційні особи наголосили, що власність та походження залишаються невизначеними, і що російське походження є лише однією з можливостей, що розглядається.

Про постраждалих чи пошкодження майна не повідомлялося, оскільки дрон приземлився в безлюдній місцевості.

Фото: у Туреччині виявили російський розвідувальний дрон (турецькі ЗМІ)