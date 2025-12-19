У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ

У Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber 7 .

Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.

Haber 7 пише, що безпілотник знайшли в полі в сільському районі. Після повідомлення на місце було направлено підрозділи жандармерії. За фактом падіння безпілотника розпочато розслідування.

За даними видання, у районі Ізміт, який розташований на півдні Туреччини, місцеві жителі повідомили владі про виявлення дрона.

Туреччина знищила невідомий дрон

Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.

За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

До слова, у вересні майже 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Після такого інциденту на польській території почали знаходити розбиті дрони.

Також 18 вересня стало відомо, що на пляжі в Латвії знайшли уламок російського дрона "Гербера". Його викинуло море.