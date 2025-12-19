ua en ru
У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ

Туреччина, П'ятниця 19 грудня 2025 16:56
У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ Ілюстративне фото: на території Туреччини знайшли російський дрон "Орлан" (t.me/milinua)
Автор: Іван Носальський

У Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber 7.

За даними видання, у районі Ізміт, який розташований на півдні Туреччини, місцеві жителі повідомили владі про виявлення дрона.

Фото: у Туреччині впав російський дрон (haber7.com)

Haber 7 пише, що безпілотник знайшли в полі в сільському районі. Після повідомлення на місце було направлено підрозділи жандармерії. За фактом падіння безпілотника розпочато розслідування.

Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.

Туреччина знищила невідомий дрон

Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.

За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

До слова, у вересні майже 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Після такого інциденту на польській території почали знаходити розбиті дрони.

Також 18 вересня стало відомо, що на пляжі в Латвії знайшли уламок російського дрона "Гербера". Його викинуло море.

