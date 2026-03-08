UA

Налетіли на семи авто: на Волині невідомі відбили у ТЦК військовозобов'язаного

23:16 08.03.2026 Нд
2 хв
На Волині на групу ТЦК напали, поки вона везла чоловіка до будівлі військкомату
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: Волинський обласний ТЦК та СП (facebook.com)

На Волині 8 березня поблизу населеного пункту Озеро у групи оповіщення місцевого територіального центру комплектування відбили військовозобов'язаного. Один із працівників ТЦК був травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Читайте також: У Кривому Розі сталась сутичка за участі ТЦК, військового поранили ножем

Зазначається, що напад з боку "групи цивільних осіб" стався поблизу села Озеро. Група оповіщення доставляла військовозобов'язаного до ТЦК, але в дорозі була атакована.

"Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет", - сказано у повідомленні.

Нападники розбили скло автомобіля та силою звільнила військовозобов'язаного. Військовослужбовців ТЦК побили, один з них отримав травму голови. У іншого - садна на передпліччі та обличчі.

"Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", - сказано у повідомленні.

Напади на ТЦК

Нагадаємо, нещодавно в Одесі під час патрулювання стався конфлікт між двома працівниками ТЦК. Постраждалих немає, військових уже притягнули до дисциплінарної відповідальності.

У Луцьку невідомий обстріляв пост охорони ТЦК, внаслідок чого було поранено військовослужбовця. Також повідомлялося про напад на представника ТЦК у Кривому Розі.

У Рівному невідомі напали на групу оповіщення обласного ТЦК, намагаючись завадити перевірці військовозобов’язаних. Також у Львові жінка відкрила вогонь по мікроавтобусу, у якому перебували представники ТЦК та поліцейські.

