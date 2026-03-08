Налетіли на семи авто: на Волині невідомі відбили у ТЦК військовозобов'язаного

Зазначається, що напад з боку "групи цивільних осіб" стався поблизу села Озеро. Група оповіщення доставляла військовозобов'язаного до ТЦК, але в дорозі була атакована.

"Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет", - сказано у повідомленні.

Нападники розбили скло автомобіля та силою звільнила військовозобов'язаного. Військовослужбовців ТЦК побили, один з них отримав травму голови. У іншого - садна на передпліччі та обличчі.

"Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", - сказано у повідомленні.