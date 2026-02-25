У Луцьку чоловік обстріляв військових ТЦК: подробиці

У Луцьку вчора вдень, 24 лютого, невідомий кілька разів вистрелив з пістолета у бік військовослужбовців ТЦК, нападника затримали.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.

"24 лютого 2026 року у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент – громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав, наразі тривають слідчі дії.

"Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України", - додали у ТЦК.