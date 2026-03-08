Налетели на семи авто: на Волыни неизвестные отбили у ТЦК военнообязанного

На Волыни 8 марта вблизи населенного пункта Озеро у группы оповещения местного территориального центра комплектования отбили военнообязанного. Один из работников ТЦК был травмирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Отмечается, что нападение со стороны "группы гражданских лиц" произошло вблизи села Озеро. Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, но в дороге была атакована.
"Около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет", - сказано в сообщении.
Нападавшие разбили стекло автомобиля и силой освободили военнообязанного. Военнослужащих ТЦК избили, один из них получил травму головы. У другого - ссадины на предплечье и лице.
"Лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу. Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", - сказано в сообщении.
Напомним, недавно в Одессе во время патрулирования произошел конфликт между двумя работниками ТЦК. Пострадавших нет, военных уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Луцке неизвестный обстрелял пост охраны ТЦК, в результате чего был ранен военнослужащий. Также сообщалось о нападении на представителя ТЦК в Кривом Роге.
В Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, пытаясь помешать проверке военнообязанных. Также во Львове женщина открыла огонь по микроавтобусу, в котором находились представители ТЦК и полицейские.