Зухвалий напад на ТЦК: у Рівному невідомі "відбили" чоловіків після ВЛК

У п'ятницю, 6 лютого, на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК напали невідомі, які допомогли втекти військовозобов'язаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рівненського ОТЦК в Telegram .

Зазначається, що сьогодні військовослужбовці ТЦК супроводжували військовозобов'язаних чоловіків після проходження ними військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби.

"Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи", - сказано в заяві.

Також у ТЦК наголосили, що внаслідок нападу військовозобов'язані громадяни здійснили втечу зі службового автомобіля.

Командування Рівненського ОТЦК направило повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення до поліції.