Нафтогін "Дружба" готують до запуску: Зеленський назвав термін

13:29 10.04.2026 Пт
2 хв
Коли завершать ремонт "Дружби"?
aimg Олена Чупровська
Нафтогін "Дружба" готують до запуску: Зеленський назвав термін Фото: президент України Володимир Зеленський (flickr.com)

Україна завершить ремонт нафтогону "Дружба" цієї весни - президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити транзит попри ризики нових ударів РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Орбан висунув паливний ультиматум Україні через нафтопровід "Дружба"

Що пообіцяв Зеленський

"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями", - сказав він.

За його словами, Україна відремонтує "Дружбу" через те, що є така домовленість.

"Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - додав Зеленський.

При цьому президент застеріг: знищені резервуари за короткий час не відновити. Тому мова йде лише про відновлення транзиту - з усіма ризиками, які супроводжуватимуть цей процес.

Зеленський зазначив, що невідомо, чи утримається Росія від нових ударів по трубопроводу.

"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", - додав він.

Що відомо про ремонт трубопроводу "Дружба"

Ремонт "Дружби" перетворився на інструмент тиску на Київ. Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро, і пов'язала розморожування цього питання із відновленням нафтопроводу.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто черговий раз звинуватив Київ у "зазіханні на суверенітет" - цього разу через нібито атаку на газопровід "Турецький потік".

Окрім того, він заявив, що "Дружба" технічно справна, а її зупинка - це буцімто свідоме рішення української сторони.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у відповідь оголосив про припинення постачання газу в Україну - і прямо пов'язав це рішення з ситуацією навколо нафтогону. Реальна ж причина зупинки "Дружби" - російські авіаудари по інфраструктурі трубопроводу наприкінці січня 2026 року.

Нагадаємо, "Нафтогаз" разом з МЗС провели закритий брифінг для дипломатів із 31 країни. Їм показали фото і відео з місця пошкодження - як докази того, що трубопровід знищила саме Росія.

А прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.

