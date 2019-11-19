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В "Нафтогазе" не уверены, что удастся договориться с "Газпромом" о транзите газа

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 01:59
В "Нафтогазе" не уверены, что удастся договориться с "Газпромом" о транзите газа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Украина должна быть готова к тому, что транзита газа не будет с 1 января 2020 года

Украина должна быть готова к тому, что транзита газа не будет с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, не факт, что "Нафтогаз" о чем-то договорится с "Газпромом" по транзиту.

"Во-первых, не факт, что мы о чем-то договоримся с "Газпромом" относительно транзита. Здесь мы должны с одной стороны быть реалистами. А с другой стороны, есть выражение "будет газовая война с Россией". Это выражение является таким, что если хочешь мира, готовься к войне. Поэтому "Нафтогаз" не хочет никакой газовой войны. Мы точно не будем ее инициировать. Но мы должны быть готовыми к тому, что не будет транзита вообще с 1 января 2020 года. Для того, чтобы предотвратить такой сценарий, мы делаем то, что мы делаем", - заявил Витренко.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Впоследствии исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение подписать договора с "Газпромом" на год является неприемлемым предложением для Украины.

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Новости Украины ГазпромЮрий Витренкотранзит газаНафтогаз Украины
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