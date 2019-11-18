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Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома" относительно транзитного контракта

Новости » Политика     18.11.2019 - 23:36
Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома" относительно транзитного контракта
Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

В то же время, министр надеется на конструктивный диалог с российской стороной

Предложение подписать договора с "Газпромом" на год является неприемлемым предложением для Украины. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свобода слова" на ICTV.

В то же время, министр надеется на конструктивный диалог с российской стороной.

"Давайте так откровенно. То предложение, которое сейчас получено (от "Газпрома" - ред.) является не приемлемым для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на 1 год в пользование украинской газотранспортной системой. Это откровенно неприемлемо. Я надеюсь, что мы все же найдем возможность конструктивного диалога с российской стороной", - заявил Оржель.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости заключить газовый контракт на транзит газа на 10 лет. При этом "Нафтогаз" не планирует отказываться от судебных преследований "Газпрома".

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Новости Украины ГазпромУкраинатранзит газаАлексей Оржель
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