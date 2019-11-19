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У "Нафтогазі" не впевнені, що вдасться домовитися з "Газпромом" про транзит газу

Новини » Енергетика     19.11.2019 - 01:59
У "Нафтогазі" не впевнені, що вдасться домовитися з "Газпромом" про транзит газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна має бути готова до того, що транзиту газу не буде з 1 січня 2020  року

Україна має бути готова до того, що транзиту газу не буде з 1 січня 2020 року. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, не факт, що "Нафтогаз" про щось домовиться з "Газпромом" щодо транзиту.

"По-перше, не факт, що ми про щось домовимося з "Газпромом" щодо транзиту.. Тут ми маємо з одного боку бути реалістами. А з іншого боку, є вислів "Чи буде газова війна з Росією". Цей вислів є таким, що якщо хочешь миру, готуйся до війни. Тому "Нафтогаз" не хоче ніякої газової війни. Ми точно не будемо її ініціювати. Але ми маємо бути готовими до того, що не буде транзиту взагалі з 1 січня 2020 року. Для того, щоб упередити такий сценарій, ми робимо те, що ми робимо", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що пропозиція щодо підписати договів з "Газпромом" на рік є неприйнятною пропозицією для України.

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Новини України ГазпромЮрій Вітренкотранзит газаНафтогаз України
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