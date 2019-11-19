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В Кабмине предполагают, что Россия может прокачивать газ через Украину без контракта

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 00:49
В Кабмине предполагают, что Россия может прокачивать газ через Украину без контракта
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина вместе с европейскими партнерами обсуждала возможные сценарии транзита газа Россией без контракта

В правительстве не исключают, что Россия продолжит транспортировку газа без заключения контракта с Украиной. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, если Россия будет продолжать прокачивать газ без контракта, Украина будет фиксировать это "с юридической точки зрения".

"Я думаю, что будем определенным образом вести соответствующую юридическую практику", - заявил Оржель.

Министр отметил, что украинская сторона вместе с европейскими партнерами обсуждала возможные сценарии транзита газа без контракта.

"Мы прорабатываем этот сценарий. Более того, мы с европейцами его прорабатываем. Формально, если газ будет идти (через украинскую ГТС - ред.) - это будет контрабанда. То есть у нас нет отношений и формально через нашу территорию провозят определенную товарную продукцию. Вместе с тем, мы пытаемся показать, что мы максимально готовы к подписанию договоров. Мы максимально конструктивные. Если, например, "Газпром" говорит: "А какой же будет тариф?", то мы вообще даем матрицу тарифов, в зависимости от объемов и сроков, в которые они хотят прокачать", - сказал Оржель.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение подписать договора с "Газпромом" на год является неприемлемым предложением для Украины.

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