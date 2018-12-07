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В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 14:59
В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю
Фото: ПХГ (УНИАН)

Сейчас в ПХГ находится около 15,7 млрд куб. м газа

В подземных хранилищах (ПХГ) в связи с похолоданием за последнюю неделю запасы газа сократились на 600 млн кубических метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Сейчас в ПХГ находится около 15,7 млрд кубических метров газа.

"В подземных хранилищах газа около 15,7 млрд куб м. Объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб. м", - сообщили в "Нафтогазе".

В конце предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд куб. м.

В &quot;Нафтогазе&quot; рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю

Фото (facebook.com/NaftogazUA)

Напомним, объемы газа в украинских подземных хранилищах газа на 30 ноября составили 16,3 млрд куб. м, сократившись за неделю на 471 млн куб. м. 

Как писало РБК-Украина ранее, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с крупнейшими запасами газа за четыре года. В НАК сообщали, что в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.

Добавим также, объемов газа в хранилищах достаточно для прохождения зимнего сезона. Так, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

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