В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю

Фото: ПХГ (УНИАН)

Сейчас в ПХГ находится около 16,3 млрд куб. м газа

В подземных хранилищах в связи с похолоданием за последнюю неделю запасы газа сократились на 471 кубический метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Сейчас в ПХГ находится около 16,3 млрд кубических метров газа.

"Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м и на 28 ноября составили 16,3 млрд куб. м", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 20 ноября составили 16,7 млрд куб. м, сократившись за неделю на 300 млн куб. м. В "Нафтогазе" тогда отмечали, что некоторое ускорение отбора газа из ПХГ, которое наблюдалось за отчетную неделю, было вызвано ощутимым снижением среднесуточной температуры.

Как писало РБК-Украина ранее, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с крупнейшими запасами газа за четыре года. В НАК сообщали, что в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.

Добавим также, объемов газа в хранилищах достаточно для прохождения зимнего сезона. Так, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.