У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ за тиждень

Фото: ПСГ (УНІАН)

Зараз в ПСГ знаходиться близько 15,7 млрд куб. м газу

В підземних сховищах (ПСГ) у зв'язку з похолоданням за останній тиждень запаси газу скоротилися на 600 млн кубічних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Зараз в ПСГ знаходиться близько 15,7 млрд кубічних метрів газу.

"У підземних сховищах газу близько 15,7 млрд куб м. Обсяги газу за останній тиждень зменшилися на 600 млн куб. м", - повідомили в "Нафтогазі".

В кінці попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд куб. м.

Фото (facebook.com/NaftogazUA)

Нагадаємо, обсяги газу в українських підземних сховищах газу на 30 листопада склали 16,3 млрд куб. м, скоротившись за тиждень на 471 млн куб. м.

Як писало РБК-Україна раніше, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки. У НАК повідомляли, що в підземних сховищах перебувало 17,1 млрд кубометрів.

Додамо також, обсягів газу в сховищах достатньо для проходження зимового сезону. Так, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.