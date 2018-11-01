Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за 4 года

Иллюстративное фото (пресс-служба РГК)

Запасы газа в ПХГ достигли 17,1 млрд кубометров газа

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли рекордных за четыре года 17,1 млрд кубометров газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Сейчас в ПХГ 17,1 млрд куб газа - это рекордный показатель за последние четыре года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине прошлый отопительный сезон начинался с 16,8 млрд кубометро газа. По окончании прошлого отопительного сезона в газовых хранилищах осталось 7,5 млрд куб м (по состоянию на 15 апреля 2018).

Напомним, ранее сообщалось, что газа в подземных хранилищах газа достаточно для того, чтобы Украина прошла отопительный сезон. Ранее сообщалось, что в подземных хранилищах газа Украины по состоянию на 31 августа хранилось 14,6 млрд кубометров голубого топлива. Эта цифра ниже на 0,2 млрд кубометров, или на 1,4% показателя прошлого года.

В целом по итогам восьми месяцев текущего года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 18,2 млрд кубометров газа магистральными газопроводами. Это больше на 0,3 млрд кубометров, или на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2017 года. По данным НАК "Нафтогаз Украины", на рынке газа в Украине насчитывается более 500 компаний, которые торгуют голубым топливом.