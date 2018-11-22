Объемы газа в ПХГ снизились из-за похолодания

Фото: ПХГ (УНИАН)

Объемы газа в украинских ПХГ приблизились к прошлогоднему уровню

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 20 ноября составили 16,7 млрд куб, сократившись за последнюю неделю на 300 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отметили в "Нафтогазе", некоторое ускорение отбора газа из ПХГ, которое наблюдалось за отчетную неделю, было вызвано ощутимым снижением среднесуточной температуры.

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Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с самыми большими запасами газа за четыре года. По данным "Нафтогаза", в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В ноябре суточная добыча природного газа в Украине достигла показателя 59 млн кубометров в сутки, что соответствует годовому 21,5 млрд кубометров является самым высоким значением за последние как минимум четыре года.