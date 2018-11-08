Объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения сезона, - "Нафтогаз"

Фото: Дашавское подземное хранилище газа в Стрыйском районе Львовской области (УНІАН)

Запасы газа в ПХГ достигли 17,2 млрд куб. м

На сегодняшний день Украина имеет в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточные объемы газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в компании, в первую неделю ноября 2018 года объемы газа в украинских подземных хранилищах газа увеличились почти на 100 млн куб. м и составляют 17,2 млрд куб. м. Это на 400 млн куб. м или на 2,4% больше, чем на эту же дату год назад.

Кроме того, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 гг. составлял 7,4 млрд куб. м что существенно превышает технологический минимум.

Напомним, что ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о том, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли рекордных за четыре года 17,1 млрд кубометров газа.

Отметим, что в октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа - около 44 млн кубометров, это более 16 млрд кубометров в годовом измерении.