ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения сезона, - "Нафтогаз"

Новости » Энергетика    08.11.2018 - 15:10
Фото: Дашавское подземное хранилище газа в Стрыйском районе Львовской области (УНІАН)
Фото: Дашавское подземное хранилище газа в Стрыйском районе Львовской области (УНІАН)

Запасы газа в ПХГ достигли 17,2 млрд куб. м

На сегодняшний день Украина имеет в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточные объемы газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в компании, в первую неделю ноября 2018 года объемы газа в украинских подземных хранилищах газа увеличились почти на 100 млн куб. м и составляют 17,2 млрд куб. м. Это на 400 млн куб. м или на 2,4% больше, чем на эту же дату год назад.

Объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения сезона, - &quot;Нафтогаз&quot;

Кроме того, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 гг. составлял 7,4 млрд куб. м что существенно превышает технологический минимум.

Напомним, что ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о том, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли рекордных за четыре года 17,1 млрд кубометров газа.

Отметим, что в октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа - около 44 млн кубометров, это более 16 млрд кубометров в годовом измерении.

PGNiG заключила контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ в год с американской Cheniere "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин из-за компенсации за газ для населения
Новости Украины ПХГгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь