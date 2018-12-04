В "Нафтогазе" назвали компании, которые будут в подчинении руководителя газового бизнеса Фаворова

Фото: Андрей Фаворов (РБК-Украина/Виталий Носач)

В подчинении Фаворова будут коммерсанты, добывающие газ

Новый руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов назвал компании, которые будут в его подчинении. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Фаворова, в его подчинении будут находиться коммерсанты, занимающиеся добычей газа.

"Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" и "Укргазвыдобування" (УГВ). Эти компании будут в подчинении главы дивизиона, о котором мы говорим. Один из результатов работы - это платежная дисциплина от всех потребителей газа, который принадлежит гражданам Украины. Моя работа - минимизировать разбазаривание этого товара", - сказал Фаворов

Он уточнил, что сейчас в НАКе он занимает должность Директора дивизиона газового бизнеса - Head of Integrated Gas. Также уточнил, что создание дивизиона в процессе обсуждения.

"Должность уже есть, а дальше много сказать не могу до утверждения набсоветом. У нас будет встреча в конце декабря. Будем обсуждать стратегию развития этого дивизиона. Работа в процессе, как в летящем самолёте: меняем шасси, что-то откручиваем-прикручиваем", - сказал Фаворов.

Отметим, ранее глава правления НАК Андрей Коболев сообщал, что после переформатирования корпоративной системы компании "Нафтогаз Украины" ее предприятия войдут в состав дивизионов нефти и газа. Например, в дивизион газа будут входить предприятия всего цикла - от добычи до реализации газа.

Напомним, в конце ноября в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что руководителем интегрированного газового бизнеса НАК будет назначен Андрей Фаворов. В группе "Нафтогаз" Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

До недавнего времени Фаворов был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины", однако планирует продать свою долю в компании, чтобы избежать конфликта интересов.