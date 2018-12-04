У "Нафтогазі" назвали компанії, які будуть в підпорядкуванні керівника газового бізнесу Фаворова

Фото: Андрій Фаворов (РБК-Україна/Віталій Носач)

У підпорядкуванні Фаворова будуть комерсанти, які добувають газ

Новий керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов назвав компанії, які будуть у його підпорядкуванні. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Фаворова, в його підпорядкуванні будуть перебувати комерсанти, які займаються видобутком газу.

"Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" і "Укргазвидобування" (УГВ). Ці компанії будуть у підпорядкуванні глави дивізіону, про який ми говоримо. Один з результатів роботи - це платіжна дисципліна від всіх споживачів газу, який належить громадянам України. Моя робота - мінімізувати розбазарювання цього товару", - сказав Фаворов

Він уточнив, що зараз в НАКу він займає посаду Директора дивізіону газового бізнесу - Head of Integrated Gas. Також уточнив, що створення дивізіону в процесі обговорення.

"Посада вже є, а далі багато сказати не можу до затвердження наглядовою радою. У нас буде зустріч в кінці грудня. Будемо обговорювати стратегію розвитку цього дивізіону. Робота в процесі, як у літаку, що летить: міняємо шасі, щось відкручуємо-прикручуємо", - сказав Фаворов.

Відзначимо, раніше голова правління НАК Андрій Коболєв повідомляв, що після переформатування корпоративної системи компанії "Нафтогаз України" її підприємства увійдуть до складу дивізіонів нафти і газу. Наприклад, в дивізіон газу будуть входити підприємства всього циклу - від видобутку до реалізації газу.

Нагадаємо, в кінці листопада в НАК "Нафтогаз України" повідомили про те, що керівником інтегрованого газового бізнесу НАК буде призначений Андрій Фаворов. У групі "Нафтогаз" Фаворов буде займатися питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

До недавнього часу Фаворов був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України", проте планує продати свою частку в компанії, щоб уникнути конфлікту інтересів.