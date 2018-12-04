ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У "Нафтогазі" назвали компанії, які будуть в підпорядкуванні керівника газового бізнесу Фаворова

Новини » Економіка    04.12.2018 - 21:13
У "Нафтогазі" назвали компанії, які будуть в підпорядкуванні керівника газового бізнесу Фаворова
Фото: Андрій Фаворов (РБК-Україна/Віталій Носач)

У підпорядкуванні Фаворова будуть комерсанти, які добувають газ

Новий керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов назвав компанії, які будуть у його підпорядкуванні. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Фаворова, в його підпорядкуванні будуть перебувати комерсанти, які займаються видобутком газу.

"Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" і "Укргазвидобування" (УГВ). Ці компанії будуть у підпорядкуванні глави дивізіону, про який ми говоримо. Один з результатів роботи - це платіжна дисципліна від всіх споживачів газу, який належить громадянам України. Моя робота - мінімізувати розбазарювання цього товару", - сказав Фаворов

Він уточнив, що зараз в НАКу він займає посаду Директора дивізіону газового бізнесу - Head of Integrated Gas. Також уточнив, що створення дивізіону в процесі обговорення.

"Посада вже є, а далі багато сказати не можу до затвердження наглядовою радою. У нас буде зустріч в кінці грудня. Будемо обговорювати стратегію розвитку цього дивізіону. Робота в процесі, як у літаку, що летить: міняємо шасі, щось відкручуємо-прикручуємо", - сказав Фаворов.

Відзначимо, раніше голова правління НАК Андрій Коболєв повідомляв, що після переформатування корпоративної системи компанії "Нафтогаз України" її підприємства увійдуть до складу дивізіонів нафти і газу. Наприклад, в дивізіон газу будуть входити підприємства всього циклу - від видобутку до реалізації газу.

Нагадаємо, в кінці листопада в НАК "Нафтогаз України" повідомили про те, що керівником інтегрованого газового бізнесу НАК буде призначений Андрій Фаворов. У групі "Нафтогаз" Фаворов буде займатися питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

До недавнього часу Фаворов був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України", проте планує продати свою частку в компанії, щоб уникнути конфлікту інтересів.

"Нафтогаз" буде через Кабмін і депутатів домагатися спецдозволів на видобуток газу Керівник газового бізнесу "Нафтогазу" прокоментував своє російське громадянство
Новини України газНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся