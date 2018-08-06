Коболев рассказал детали корпоративной реформы "Нафтогаза"

Корпоративное переформатирование предполагает создание дивизионов нефти и газа

После переформатирования корпоративной системы компании "Нафтогаз Украины" ее предприятия войдут в состав дивизионов нефти и газа. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава правления НАК Андрей Коболев.

По словам Коболева, в компании будут сформированы дивизионы нефти и газа. Например, в дивизион газа будут входить предприятия всего цикла - от добычи до реализации газа. Дивизион будет включать ряд юридических лиц, которые будут управляться из одного центра.

В то же время, например, Шебелинский ГПЗ, который производит бензин и входит в структуру "Укргаздобычи", относится к дивизиону нефти, поэтому управление этим активом будет осуществлять руководитель соответствующего дивизиона.

"Это называется матричной структурой, которая предполагает двойное и даже тройное подчинение. Первая линия подчинения связана с юридической структурой - в рамках того, что "Укргаздобыча" управляется компанией НАК "Нафтогаз Украины". Вторая линия - в рамках дивизиона", - пояснил Коболев.

Он подчеркнул, что на данный момент стратегия реформы корпоративного управления не утверждена правительством.

"(Юридическая, - ред.) модель будет предполагать, что активы, которые находятся в разных юридических структурах, но, по логике, должны находиться в одном дивизионе, будут объединены в одно юридическое лицо. Оно не будет акционерным обществом. Это будут дочерние компании "Нафтогаза Украины", - добавил Коболев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компании нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей (БПП) нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен.