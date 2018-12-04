Андрей Фаворов: Работа в "Нафтогазе" – это самая интересная игра в энергетической индустрии

Андрей Фаворов продает долю в крупнейшей компании-трейдере ЭРУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ряды топ-менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" пополнились новым игроком. 27 ноября компания анонсировала назначение Андрея Фаворова главой газового дивизиона. Его кандидатуру должен утвердить наблюдательный совет НАКа в конце декабря.

До недавнего времени Фаворов был совладельцем крупнейшего украинского трейдера "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ). За четыре года существования его компания стала одним из основных конкурентов "Нафтогаза" на внутреннем рынке. ЭРУ была давальцем проблемного Одесского припортового завода, рассматривала возможность приватизации как этого актива, так и "Центрэнерго".

РБК-Украина поговорило с Фаворовым о планах по развитию газового бизнеса НАКа, конфликте интересов, американском и российском гражданствах. На многие вопросы он пока не готов ответить. Мол, "некорректно уведомлять набсовет о своей стратегии через прессу".

О прощании с ЭРУ, встрече с НАКом и конфликте интересов

- Вопрос, который наверняка интересует весь рынок: как так получилось, что Андрей Фаворов, совладелец одного из крупнейших украинских трейдеров, вдруг оказался чуть ли не на госслужбе?

- Таких проектов и возможностей для реализации моих профессиональных амбиций, которые есть в НАКе, наверное, нет ни в одной другой энергетической компании. Я реализовал себя раньше как управленец, глава по развитию бизнеса, коммерческий директор, трейдер, собственник успешной компании. Это возможность реализовать себя почти как госслужащего. То есть, изучить те проблемы, которые я видел за свою карьеру в достаточно узком разрезе, более широко, глобально. Здесь наши решения многое значат для энергобезопасности страны, обеспечения рабочих мест, налоговых поступлений. Это действительно амбициозная, большая задача и большой вызов.

- Сколько вы себе даете времени на этой должности? Вас коллеги и друзья поздравляли в Facebook, некоторые из них даже заключили пари, что вы продержитесь меньше года.

- Я служу до тех пор, пока набсовет считает, что я приношу добавочную стоимость для компании. Если это восприятие изменится, то меня попросят подать в отставку. Сам я задумаюсь об уходе, когда мне станет неинтересно заниматься тем, для чего я сюда пришел. Пока я не могу это даже себе представить.

- Вы хороший игрок в покер, зарабатывали этим на жизнь, даже оплачивали себе учебу в США. Тут уместна аналогия и с вашим приходом в "Нафтогаз": не заходят в игру с чистой верой в то, что вы просто выиграете. Вы понимаете свои ставки, риски и что вы можете выиграть?

- Почему я пришел в НАК? Это самая интересная игра в энергетической индустрии, в которой я работаю с 2005 года. Я не знаю более интересной должности и сложной задачи на тех рынках, в которых я работал: в Европе, Центральной Азии, Африке, Северной Америке. Я люблю решать пазлы. В ЭРУ все пазлы либо решены, либо их решает Ярослав (Ярослав Мудрый – партнер Фаворова по ЭРУ, - ред.) очень качественно. Здесь огромная перспектива, так интересно собрать это, разложить и понять. Понятно, что я хочу нормальную рыночную компенсацию за то время и силы, которые я потрачу. Я доволен полученным предложением, оно меня устраивает, поэтому я его и принял.

- Когда и кто к вам в первый раз обратился с предложением прийти в НАК на работу?

- Разговор с Андреем (Коболевым, - ред.) мы вели где-то месяц-полтора до моего прихода сюда. Мы достаточно долго говорили, эта дискуссия меня даже сначала слегка ошарашила. Но, чем больше мы обсуждали его видение, чего он хочет добиться для НАК "Нафтогаз Украины", какие цели и амбициозные задачи ставит, тем больший интерес появлялся. По своей натуре я достаточно азартный человек. Я люблю сложные проекты. Некоторые взбираются на Эверест, а мне нравится попытаться сделать свой вклад в команде, которая работает для обеспечения энергобезопасности страны.

- Что стало переломным фактором? Какие его слова убедили вас в итоге променять один из самых прибыльных бизнесов в стране на работу в Нафтогазе?

- Можно спорить о прибыльности. Но, скажем так, одно из больших достижений Коболева и всей команды "Нафтогаза" – это то, что они создали рынок природного газа Украины, который с каждым днем становится все более эффективным. Что это значит более эффективным? Мы видим, что все больше участников рынка, ведущих западных компаний выходит на рынок, конкурируют за клиента. Клиент однозначно выигрывает – чем больше конкурируют за его деньги поставщиков газа, тем лучшие условия он получит. Поэтому этот рынок развивается и растет, и он уже самодостаточный, действительно независимый. И по многим характеристикам, я считаю, рынок промышленного газа в Украине один из самых развитых в восточной Европе. Действительно это огромное достижение. В своем личном и профессиональном развитии как менеджер ЭРУ я достиг потолка. Там осталась очень сильная команда с очень сильным руководителем, моим бывшим партнером Ярославом. И я уверен, что у них будет большой успех, и они будут дальше развиваться.

Андрей Фаворов: По своей натуре я достаточно азартный человек (Виталий Носач, РБК-Украина)

- Как ваши партнеры по ЭРУ отнеслись к тому, что вы уходите?

- Это был, наверное, один из самых сложных моментов и дискуссий. Не только с партнерами, но и сотрудниками. Был сложный разговор. Обиды нет, они понимают, почему я принял это решение, но это большие перемены, с ними часто приходит грусть и эмоции.

- На рынке подозревают, что с НАКом вы сотрудничаете уже давно. Вспоминают вам недавно выигранный ЭРУ тендер на 760 миллионов гривен на технический газ для "Укртрансгаза". И другие тендера, где вы конкурировали с НАКом, хотя конкуренции как таковой не было. Как вы к этому относитесь?

- Эта конспирология меня поражает. Была понятная конкуренция. Торговались не только ЭРУ с НАКом, было много разных компаний и ДТЭК, и Trafigura. Все на равных конкурировали за эти лоты на Prozorro, мы можем сравнить цены в этих тендерах с ценами на этот момент на спотовом рынке. Станет понятно, насколько эти торги были прозрачными. Не хочу сравнивать себя с Криштиану Роналду, но он перешел в "Ювентус", и что, в следующей игре с "Реалом" не будет забивать пенальти?

- Вы же понимаете прекрасно, что следующий тендер, который выиграет ЭРУ у "Нафтогаза", станет почвой для обвинений в ваш адрес. Вы к этому готовы?

- Да. Более того, мы с Андреем (Коболевым, - ред.) обсуждали процесс именно для таких конфликтных ситуаций. Я выхожу из состава акционеров ЭРУ. О любых взаимоотношениях, которые можно расценивать как конфликт интересов, я буду уведомлять свое начальство, службу безопасности и compliance-офис. Я ко всему готов.

- Есть пример Валерии Гонтаревой, бывшей совладелицы инвестиционной компании ICU, есть управляющий партнер этой компании Макар Пасенюк. Их подозревают в лоббировании интересов ICU после прихода в госсектор. Такие примеры уже есть в украинской истории, потому есть вопросы и к вам.

- Я прозрачен в своих намерениях. Если вы увидите что-то похожее на "фаворитизм", обращайтесь ко мне, я всегда открыт, отвечу на все вопросы.

- У Андрея Коболева в конце марта заканчивается контракт с "Нафтогазом". Есть вероятность, что на него "спустят всех собак" и акционер не согласится с продлением контракта. Что вы будет делать, если Коболев не будет главой “Нафтогаза”?

- Я работаю, пока набсовет считает, что приношу пользу. Я стараюсь не переживать о тех вещах, которые я не могу контролировать. Потому что иначе можно с ума сойти.

О новом газовом дивизионе, борьбе с Фирташем, проблемах с добычей

- Какую должность вы сейчас занимаете в НАКе?

- Head of Integrated Gas. Директор дивизиона газового бизнеса.

- Этот дивизион уже создан?

- Его создание в процессе обсуждения. Должность уже есть, а дальше много сказать не могу до утверждения набсоветом. У нас будет встреча в конце декабря. Будем обсуждать стратегию развития этого дивизиона. Работа в процессе, как в летящем самолёте: меняем шасси, что-то откручиваем-прикручиваем.

- По информации РБК-Украина, Андрей Коболев теперь намерен единолично управлять "Нафтогазом" без правления, если на это согласится набсовет. Поэтому новую структуру НАКа сложно понять: над всеми – Коболев, под ним - Фаворов, а потом кто, Прохоренко? Кто под вами?

- Давайте я буду говорить о целях и направлениях этого дивизиона. Первое – это увеличение добычи и вклад НАКа в энергонезависимость Украины. Второе – обеспечение населения газом от "Нафтогаза", прохождение зимнего периода. Моя задача – купить для этих целей импортный газ настолько дешево, насколько это возможно, используя те навыки и опыт, который у меня есть. Третья задача – это ритейл, выход на конечного потребителя (речь идет о выходе "Нафтогаза" в розничный сегмент, что позволит компании продавать газ напрямую бытовым абонентам, - ред.). Законодательная база для этого есть, обязательства перед МВФ есть, чтобы открыть этот рынок и выйти уже окончательно на финального потребителя.

Андрей Фаворов: "Если вы увидите что-то похожее на "фаворитизм", обращайтесь ко мне" (Виталий Носач, РБК-Украина).

- Что будет с Олегом Прохоренко? Его контракт заканчивается в 2020 году. Все это время он будет занимать свою должность?

- Насколько я знаю, все будет по-старому. Вы лучше спросите Олега Прохоренко. (РБК-Украина обратилась с этим вопросом к главе "Укргазвыдобування" Олегу Прохоренко 19 ноября. Он ответил, что не намерен покидать свой пост досрочно, - ред.)

- Получается, что сейчас, по сути, Прохоренко ваш прямой подчиненный.

- Я не буду это комментировать. У нас с Олегом очень хорошие профессиональные отношения, я о нем очень высокого мнения. Считаю, что он и его команда добились очень многого для того, чтобы поддержать добычу, даже ее немного поднять. Дальше о его будущем лучше говорить с ним. Сейчас я не планирую проводить никаких кадровых решений. Более того, сейчас для меня приоритет – создание стратегии и утверждение ее набсоветом. Когда мы ее утвердим, то будем обсуждать задачи каждого в этом проекте.

- Все же кто именно находится в вашем подчинении, какие ведомства, возможно новые структуры?

- Коммерсанты, добыча: "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"" и "Укргазвыдобування" (УГВ). Эти компании будут в подчинении главы дивизиона, о котором мы говорим. Один из результатов работы – это платежная дисциплина от всех потребителей газа, который принадлежит гражданам Украины. Моя работа – минимизировать разбазаривание этого товара.

- Так что вы можете сделать, если в розничном сегменте монополия облгазов, львиная доля которых контролируется олигархом Дмитрием Фирташем?

- Давайте я пока не буду рассказывать тактические вещи. За весь газ, который добывает УГВ и другие госкомпании, мы должны получать средства по цене, установленной Кабмином, или сформированной спросом и предложением.

- Основная проблема, с которой вы тут столкнетесь, - это абонентская база, которая есть у облгазов Фирташа, но которой нет у вас. Как вы собираетесь ее забрать?

- У меня есть видение и стратегия, которую я должен согласовать с набсоветом. С моей стороны некорректно будет уведомлять набсовет через прессу о наших планах. Я с удовольствием вам все расскажу в начале следующего года.

- Что дальше будет с ЭРУ? У вас были достаточно серьезные планы по приватизации ОПЗ и "Центрэнерго".

- Приватизация ОПЗ – процесс непростой. Экономической целесообразности пока не видно в этом направлении, и по самому процессу непонятно, что происходит. Что касается "Центрэнерго", ЭРУ, когда я был еще в этой компании, рассмотрела эту возможность, но у нас не получилось собрать необходимые средства за такой короткий срок, который был установлен. За месяц после публикации условий приватизации нужно собрать двести с лишним миллионов долларов. Это задача не из самых простых. Я буду внимательно отслеживать, у кого получилось это сделать.

- Вы работали с ОПЗ по давальческой схеме, знаете проблемы и историю долгов завода: часть Фирташу, часть НАКу. На своей новой позиции вы сможете как-то помочь этому ценному активу с реструктуризацией долгов, к примеру?

- Ценность этого актива зависит от так называемого "спреда" – разницы между ценой на газ и на удобрения. ОПЗ конвертирует одну субстанцию в другую. Если цена на газ упадет, а на удобрения вырастет, то завод сразу станет золотым активом, и предприятие сможет расплачиваться по долгам. Сейчас ситуация не настолько радужная, есть объективные рыночные причины.

- У НАКа есть собственная добыча, так что можно запустить завод дешевым газом…

- Вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Это главный принцип рыночной экономики. Какой хороший менеджер будет продавать украинский газ дешевле его стоимости? Хочу посмотреть, как кто-то придет в огород и скажет: "Ой, это украинская картошка, давайте продавать ее дешевле". Что бы с ним сделал хозяин этой картошки? Такое же отношение должно быть к газу. Почему мы не можем получать за газ рыночную стоимость, инвестировать эти деньги в увеличение добычи, создание новых рабочих мест? Мы платим за этот газ налоги в бюджет Украины, ренту. С импортного газа государство в бюджет никакой ренты не получает. А бюджет – это пенсии, это поддержка армии, зарплаты госслужащих. У нас рентные платежи от 16% до 26%, это все уходит в бюджет, плюс дивиденды. Нам нужно сделать все, чтобы полностью обеспечить Украину собственной добычей.

- Какую формулу цены газа в Украине вы считаете рыночной и справедливой: "хаб плюс", "хаб ноль" или "хаб минус" (рыночная цена для Украины соответствует импортной и формируется с учетом среднегодовой стоимости газа на европейском хабе NCG, - ред.)?

- Я за то, чтобы цену на газ определял спрос и предложение в Украине. Это - энергодефицитная страна, мы вынуждены импортировать порядка десяти миллиардов кубометров газа. Среднегодовая цена на внешнем рынке и будет замыкающей – импортный паритет. Поэтому все остальные производители газа подтянутся к импортному паритету. Ситуация изменится кардинально, как только мы увеличим добычу газа, чтобы получить возможность самим себя обеспечивать или даже экспортировать. Тогда цена сразу упадет до уровня, при котором ты экспортируешь и платишь логистическое плечо, чтобы доставить газ до того же Баумгартена (речь идет о ближайшем к Украине газовом хабе в Австрии-Словакии, - ред.) и продать его там. Тогда у нас автоматически цена опустится до уровня "хаб минус транспортировка". Кричать, что это дорого, давайте ее понизим административными способами – это не выход.

Выход: создать все условия для того, чтобы Украина полностью обеспечила себя газом, дать возможность нашим очень качественным техническим специалистам реализовать себя профессионально и добыть этот газ. А не сидеть "собакой на сене" на лицензиях, ничего не делать и не давать делать другим.

Андрей Фаворов: "Какой хороший менеджер будет продавать украинский газ дешевле его стоимости?" (Виталий Носач, РБК-Украина)

- По сути, вы сейчас пересказываете пункты амбициозной правительственной программы о достижении объема добычи украинского газа в 20 миллиардов кубометров к 2020 году. Вы уже успели ознакомиться с тем, как обстоят дела с ее выполнением?

- Проблема в достижении этой цели состоит из трёх компонентов. Первое: существующие скважины, добыча на которых снижается. Естественное снижение добычи из-за истощения месторождений – более миллиарда кубов газа в год. Поэтому нам нужно увеличивать добычу на миллиард, а то и полтора в год, только чтобы компенсировать это снижение и сохранить существующие объемы (сейчас "Укргаздобыча" добывает 15,3 млрд кубометров, - ред.). И это огромная заслуга команды "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування", что они добились этой цели и удерживают этот уровень. Каким образом удерживают? Сдвигая кривую падения на существующих скважинах дальше вперед. УГВ теперь делает около двухсот операций ГРП (гидроразрыв пласта, - ред.) в год, чтобы сохранить давление в скважинах. Вторая составляющая: на существующих лицензиях сделать качественное бурение, чтобы ввести в строй новые скважины.

- Вы говорите о закупленных услугах бурения, один из крупнейших тендеров в истории НАКа, который начался в конце 2016 года. Согласно его условиям, компании-победители должны пробурить девяносто новых скважин. Сколько уже готово?

- Я не готов сейчас ответить в таких деталях. Но хочу сконцентрировать внимание на третьей составляющей, без которой невозможна программа 20/20. Необходимо иметь лицензии и новые месторождения, потому что дальнейшее "выжимание" из существующих скважин, возможно, и даст небольшой прирост, но не решит проблему полного обеспечения страны украинским газом.

- Сейчас возникла очень странная ситуация, когда вы не можете распорядиться даже существующими лицензиями. Например, в Полтавской области местные власти блокируют процесс согласования выдачи "Нафтогазу" 17 спецразрешений. Как вы намерены с этим бороться?

- "Нафтогаз" не сможет решить эту проблему один. Для этого потребуется полное вовлечение правительства, депутатов и так далее. Мы должны понимать, что это значит для энергобезопасности страны, для рабочих мест, бюджета, в том числе местных бюджетов, ведь они получают пять процентов поступлений от ренты, которую платит УГВ (в местный бюджет газодобывающие компании отчисляют пятипроцентный налог, - ред.). Я в шоке, я отказываюсь верить, что районам Полтавской и Харьковской областей не нужны новые детские сады, площадки, школы, больницы, повышение зарплат для учителей, пенсионеров. Они отказываются от этих пятипроцентных поступлений. У меня вопрос: почему представители местной власти позволяют себе отказаться от таких налоговых поступлений в местные бюджеты? "Нафтогаз" не может самостоятельно решить эту проблему. Для этого нужно вовлечение правительства, депутатов.

- Вы работали в бизнесе, и прекрасно понимаете, кто блокирует выход НАКа на эти скважины. Если я назову вам фамилию Павла Фукса (бизнесмен, компания которого получила порядка 14 спецразрешений на добычу газа в Полтавской области, - ред.), вы вряд ли удивитесь. Каким образом будете решать эту проблему, ведь бизнесмен Фукс связан с топ-чиновниками?

- Я этого не знаю, это - слухи, которые я слышал, читал в расследованиях. Но я знаю то, что эти проблемы нужно выносить на свет и обсуждать. Мы готовы сделать все для того, чтобы донести эту позицию до общественности.

- Как будет дальше развиваться ситуация со спецобязательствами "Нафтогаза" (ПСО)? Ведь в мае, согласно договоренностям с МВФ, нас всех ожидает очередное повышение цены на газ для населения.

- Почему вы думаете, что повышение? Сегодня газ в одной цене, 11 тысяч, а по ПСО – 8,5 тысяч. Цена может понизиться. Год-полтора назад он стоил 6-7 тысяч. Вопрос не в повышении цены на газ, а в рыночной стоимости. Никто так хорошо не определяет цену на товар как рынок. Кабмин обязался пересмотреть цену в мае.

О двойном гражданстве и жизни в Украине

- Кстати, вы гражданин какой страны?

- У меня два паспорта. Я родился в России, в Москве. Переехал в юности в США. У меня два гражданства: американское и российское. А также постоянное место жительства в Украине. Моя бабушка родилась в Одессе, я получил постоянное место жительства, исходя из своих родственных связей. Живу в Украине с 2009 года. Мне здесь нравится. Хочу жить в стране, в которой завтра будет лучше, чем сегодня.

- У "Нафтогаза" сейчас серьезный конфликт с "Газпромом", а вы при этом являетесь гражданином Российской Федерации. В публичной плоскости это выглядит как конфликт интересов.

- Активов никаких в России у меня нет. Даже чемодана пустого.

Андрей Фаворов: "Не надо путать родину с начальством" (Виталий Носач, РБК-Украина)

- Так зачем вам тогда российское гражданство?

- Вдруг когда-то захочу стать президентом России, кто-то же должен. [Смеется]. Не знаю, как ответить, ну есть и есть. У нас глобализация: люди с разными гражданствами работают по всему миру, это нормально. Люди создают "нетворки", не исходя из цвета своего паспорта, а исходя из общих ценностей. Украина тоже часть этого мира, этой глобальной тенденции, и мы никуда от этого не денемся. Российский паспорт я получил в юности. Моего отца пригласили в эпидемиологическую службу в США, он нас с собой перевез. Там я получил визу, которая позволяла мне работать. Я работал в "Макдональдсе", был водопроводчиком, главным кассиром, кстати, любимая моя работа была.

- Сейчас вас тоже будут называть "главным кассиром". Мол, сидите тут и всех "обилечиваете на входе".

- Слава богу, эти времена канули в Лету. Сейчас тут все иначе. В 2013 году я просидел в "Нафтогазе" десять часов с контрактом реверса из Венгрии в Украину, чтобы нас включили в баланс и разрешили импортировать этот газ. Обивал пороги, меня посылали, оттягивали, не давали. Сейчас никто не должен ни в каком кабинете сидеть. Любой приносит контракт, номинацию и пожалуйста – привозите газ, продавайте кому угодно.

- Вот это ключевая проблема. Приносит. Нужно собрать пакет документов, написать на бумажке, прислать в "Укртрансгаз". Нужна электронная система, суточный рынок балансировки. Вы будете этим заниматься?

- Это компетенция “Укртрансгаза”, но я буду участвовать в дискуссии. Думаю, что пользователи услуг УТГ имеют право голоса, когда мы прописываем правила работы на этом рынке. Дневную балансировку обсудим позже, сходим в НКРЭКУ и зададим там вопрос. Там проблема на проблеме, но это не значит, что мы их не решим.

- Вы как относитесь к конфликту на Востоке Украины, российско-украинской войне?

- Моя позиция достаточно четкая. Я был в Донецке в 2014 году, видел собственными глазами прелести "русского мира" и российской агрессии. Считаю, что это огромная трагедия. Меня бесит поведение России по отношению к Украине.

- Но паспорт вы не сдадите до лучших времён, ожидая, когда Россия станет "хорошей"?

- Не путайте родину с начальством. Это разные вещи. Люди, которые у власти, принимают эти решения. Я не могу на это повлиять, потому не переживаю об этих решениях.

- К оккупации Крыма вы как относитесь?

- Это полное нарушение всех международных правил, законодательства, договоренностей. Полностью нелегальная оккупация этих территорий.