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"Нафтогаз" назначил руководителя газового бизнеса

Новости » Энергетика    27.11.2018 - 12:04
"Нафтогаз" назначил руководителя газового бизнеса
Фото: Андрей Фаворов (uacrisis.org)

Фаворов имеет опыт работы в частном бизнесе, в частности, в ДТЭК

Руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" будет назначен Андрей Фаворов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, в группе "Нафтогаз" Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

"Нафтогаз должен быть не только крупнейшим плательщиком налогов в Украине, но и клиентоориентированной компанией, которая предлагает качественные продукты и услуги потребителям. Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт успешной работы в частном бизнесе", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По данным "Нафтогаза", Андрей Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014 года занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК (Киев), с мая 2009 года по июль 2010 года - директора по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев). До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Андрей Фаворов в 2005 году получил степень магистра управления бизнесом в Georgetown University (Вашингтон). До недавнего времени он был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины".

Напомним, в ноябре в "Нафтогазе" уточнили полномочия Юрия Витренко на должности исполнительного директора - он сфокусируется на арбитражном процессе с "Газпромом" включительно с принудительным исполнением решения в транзитном споре и переговорами относительно будущего транзитного контракта.

 

 

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