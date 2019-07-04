"Нафтогаз" заявил об угрозе подготовке к полной остановке транзита

Подготовка Украины к остановке Россией транзита газа по территории Украины с 2020 года оказалась под угрозой в связи с ошеломляющим падением собственной добычи газа. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" с начала года уже составляет 9,2%.

"Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", - добавил он.

Витренко убежден, что политическое руководство РФ в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины намерено лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное.

"Мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины. Нафтогаз также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем мы сейчас работаем. Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту", - написал исполнительный директор "Нафтогаза".

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Кроме того, по его словам, это возможно в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В то же время, Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу.