"Нафтогаз" заявив про загрозу підготовці до повної зупинки транзиту

Підготовка України до зупинки Росією транзиту газу по території України з 2020 року опинилася під загрозою через приголомшуюче падіння власного видобутку газу. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" з початку року вже складає 9,2%.

"Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", - додав він.

Вітренко переконаний, що політичне керівництво РФ у якості покарання за європейський вибір і незалежність України має на меті позбавити Україну доходів від транзиту газу і робить для цього все можливе.

"Ми будемо використовувати всі можливості для збереження транзиту, але без втрати реальної незалежності України. Нафтогаз також має зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, над чим ми зараз працюємо. Тому нам і потрібна допомога наших міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів щодо транзиту", - написав виконавчий директор "Нафтогазу".

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Крім того, за його словами, це можливо в разі справедливого врегулювання спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

У той же час, Національний банк України оцінює як помірний ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Експерти вважають, що РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду з транспортування природного газу в Європу.