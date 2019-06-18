В НБУ оценили вероятность прекращения транзита газа с 2020

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России придется договариваться с Украиной о новом контракте

Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.

Также "Газпром" был вынужден изменить проекты газопроводов через Турцию до Балкан и Центральной Европы и начать их реализацию со значительным опозданием, напомнили в НБУ.

"Поэтому РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу", - говорится в документе.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

В начале 2019 года в НБУ заявляли, что прогнозируют уменьшение транзита российского газа почти вдвое - с 90 млрд куб. метров до 50 млрд куб. метров.