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"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа

Новости » Экономика    18.06.2019 - 16:43
"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Своповая модель распространена в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС",  сообщил он.

По его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

&quot;Нафтогаз&quot; предлагает &quot;Газпрому&quot; контракт на &quot;своп&quot; газа

Напомним, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. По его словам, это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

В то же время, Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу.

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Новости Украины ГазпромЮрий ВитренкогазНафтогаз Украины
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