"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Своповая модель распространена в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", сообщил он.

По его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

Напомним, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. По его словам, это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

В то же время, Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу.