В российском правительстве назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

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Россия ожидает "справедливого урегулирования споров между Нафтогазом и Газпромом"

Первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохраненить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Как информурует РБК-Украина, об этом Приходько сказал росСМИ.

Кроме того, это возможно "в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия", - сказал Приходько.

Он также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Напомним, недавно Национальный банк Украины оценил риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ в соответсвующем отчете отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.