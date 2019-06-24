ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В российском правительстве назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Новости » Энергетика    24.06.2019 - 03:23
В российском правительстве назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Иллюстративное фото (naftogaz)

Россия ожидает "справедливого урегулирования споров между Нафтогазом и Газпромом"

Первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохраненить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Как информурует РБК-Украина, об этом Приходько сказал росСМИ.

Кроме того, это возможно "в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия", - сказал Приходько.

Он также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Напомним, недавно Национальный банк Украины оценил риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ в соответсвующем отчете отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.

 

"Нафтогаз" снова снижает цены на газ Меркель: "Северный поток-2" и транзит через Украину тесно связаны
Новости Украины транзит газаНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь