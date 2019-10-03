ru
ua

"Нафтогаз" выдвинул несколько требований к "Газпрому"

Новости » Экономика   

"Нафтогаз" хочет получить туркменский газ и газ независимых российских производителей

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского газового монополиста "Газпрома" выполнения нескольких условий. Об этом написал исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как сообщил Витренко, на последней встрече в Брюсселе 19 сентября российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

Однако, отметил исполнительный директор Группы "Нафтогаз", "Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Украину.

"Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

После переговоров министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова обсуждать контракт на прямые поставки российского газа, однако по рыночной цене.

"Милан" рассматривает Шевченко на пост главного тренера НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть
Читать все новости