Оржель допустил отсутствие транзитного контракта с Россией с января 2020

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Оржель не исключает того, что транзитный договор не будет подписан

На трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 20 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказал, что на переговорах обсуждались объемы транзита, тарифы на транзит, а также "возможная прямая поставка газа в Украину с российской стороны".

Ожель заявил, что исключает того, что договор на транспортировку может быть не подписан.

"Надеюсь, и украинская сторона сделает все возможное, чтобы быть готовым подписать договор с 1.01.2020 года, но я не могу сегодня исключить возможность неподписания", - заявил министр.

"В 20-х числах октября мы снова будем проходить следующие переговоры в рамках подписания договора на транспортировку, - сказал он.

Газові переговори між Україною, ЄС і РФ: Пресконференція Міненерго YouTube: https://youtu.be/RimBwITM9Iw Опубліковано 5 канал Пʼятниця, 20 вересня 2019 р.

Напомним, 20 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. В то же время, если Украина не успеет внедрить нормы ЕС, Россия предлагает продлить действующий контракт на короткий срок.

Отметим, ранее Оржель заявлял, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.