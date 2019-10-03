"Нафтогаз" висунув декілька вимог до "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" вимагає від російського газового монополіста "Газпрому" виконання декількох умов. Про це написав виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив Вітренко, на останній зустрічі у Брюсселі 19 вересня російська сторона підняла питання поставок газу в Україну, і наполягає, що це питання має бути першорядним по підношенню до транзиту.

Однак, зазначив виконавчий директор Групи "Нафтогаз", "Газпром" зараз не виконує свої контракті зобов’язання по поставках газу в Україну.

"Нафтогаз обґрунтовано вимагає, щоб Газпром розблокував можливість отримувати на кордоні Україна-РФ газ з Туркменістану, газ незалежних видобувників в Росії, а також газ для європейських контрагентів Газпрому", - написав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Після переговорів міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна готова обговорювати контракт на прямі поставки російського газу, проте за ринковою ціною.