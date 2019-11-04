"Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов компенсации, - Витренко

Директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о новых исковых требованиях компании к "Газпрому" в соответствии с иском, направленным в Стокгольмский арбитраж. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко сообщил, что новый запрос "Нафтогаза" касается пересмотра тарифа на газ в период от 13 марта 2018 года до окончания контракта 1 января 2020 года.

"В новом арбитраже мы указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф пока не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - сообщил Витренко.

Также он отметил, что новые тарифы были рассчитаны с авторитетными независимыми экспертами по условиям формирования тарифов на европейском рынке.

"Поскольку Газпром отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен. Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Именно такую ​​сумму мы и требуем в качестве компенсации", - написал директор "Нафтогаз".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.