"Нафтогаз" уверен в получении 2,6 млрд долларов от "Газпрома"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

В "Нафтогазе" прокомментировали сомнения Fitch в выплате "Газпромом" 2,6 млрд долларов

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сомнения рейтингового агентства Fitch в том, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Витренко в Facebook.

Как отметил Витренко, когда рейтинговое агентство, такое как Fitch, пишет о своих предположениях при определении рейтинга эмитента, то оно не отрицает возможность тех или иных событий. "Кроме того, эти предположения обычно относительно консервативные, так работают авторитетные рейтинговые агентства", - добавил он.

Он напомнил, что агентство также не верило, что "Нафтогаз" выиграет арбитраж. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги по предыдущему решению арбитража. Мы уже взыскали 2,1 млрд в виде газа и 18 млн долларов деньгами. 2,6 млрд долларов оставшиеся мы тоже спишем. И мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долларов", - отметил Витренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иска "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 ноября присвоило предварительный рейтинг выпуску еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украина" на уровне "В-". Аналитики агентства напоминают о решении Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", которое позволяет не учитывать спор с "Газпромом" в качестве рисков. Однако Fitch консервативно не учитывает в своих прогнозах выплату 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза", поскольку ее сроки неясны.