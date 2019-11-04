ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Витренко раскрыл детали встречного иска к "Газпрому" в Стокгольме

Новости » Экономика     04.11.2019 - 15:06
Витренко раскрыл детали встречного иска к "Газпрому" в Стокгольме
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Газпром опять хочет рассматривать вопрос, который рассматривался в суде четыре года

НАК "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречные исковые требования в ответ на иск "Газпрома". Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, "Газпром", по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Российская сторона утверждает, что решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу, принятое 28 февраля 2018 года, нарушило баланс в контрактных отношениях между Нафтогазом и Газпромом", - рассказал Витренко.

По его словам, позиция "Нафтогаза" заключается в том, что предыдущий арбитраж 4 года рассматривал этот вопрос и подробно рассмотрел все доводы сторон.

"Относительно обязательства Газпрома подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год, Стокгольмский арбитраж признал, что в контракте черным по белому написано о таком обязательстве, и трибунал не согласился с доводами Газпрома, что это положение контракта не должна применяться", - добавил Витренко.

"Поэтому наша позиция в том числе заключается в том, что в соответствии с принципом res judicata, этот вопрос вообще не должен повторно рассматриваться в арбитраже. У нас в контракте написано, что решения арбитража являются окончательными и обязательными для исполнения. Мы не можем бесконечно судиться по одним и тем же вопросам", - заявил исполнительный директор Группы "Нафтогаз".

Витренко раскрыл детали встречного иска к &quot;Газпрому&quot; в Стокгольме

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.

Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища В Сумской области обнаружили 122 факта вмешательства в работу газовых счетчиков
Новости Украины Нафтогаз УкраиныГазпромгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь