Витренко раскрыл детали встречного иска к "Газпрому" в Стокгольме

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Газпром опять хочет рассматривать вопрос, который рассматривался в суде четыре года

НАК "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречные исковые требования в ответ на иск "Газпрома". Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, "Газпром", по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Российская сторона утверждает, что решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу, принятое 28 февраля 2018 года, нарушило баланс в контрактных отношениях между Нафтогазом и Газпромом", - рассказал Витренко.

По его словам, позиция "Нафтогаза" заключается в том, что предыдущий арбитраж 4 года рассматривал этот вопрос и подробно рассмотрел все доводы сторон.

"Относительно обязательства Газпрома подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год, Стокгольмский арбитраж признал, что в контракте черным по белому написано о таком обязательстве, и трибунал не согласился с доводами Газпрома, что это положение контракта не должна применяться", - добавил Витренко.

"Поэтому наша позиция в том числе заключается в том, что в соответствии с принципом res judicata, этот вопрос вообще не должен повторно рассматриваться в арбитраже. У нас в контракте написано, что решения арбитража являются окончательными и обязательными для исполнения. Мы не можем бесконечно судиться по одним и тем же вопросам", - заявил исполнительный директор Группы "Нафтогаз".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.