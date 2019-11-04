"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" 11,8 млрд доларів компенсації, - Вітренко

Директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів про новий позовних вимогах компанії до "Газпрому" згідно з позовом, спрямованим в Стокгольмський арбітраж. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Вітренко повідомив, що новий запит "Нафтогазу" щодо перегляду тарифу на природний газ у період від 13 березня 2018 року до закінчення контракту 1 січня 2020 року.

"У новому арбітражі ми вказуємо на те, що порівняно з 2009 роком відбулися суттєві зміни в порядок формування транзитних тарифів (ставки плати за транзит). Крім того, наш транзитний тариф поки не відповідає рівню транзитних тарифів на європейському ринку", - повідомив Вітренко.

Також він зазначив, що нові тарифи були розраховані з авторитетними незалежними експертами з умов формування тарифів на європейському ринку.

"Оскільки Газпром відмовився застосовувати нові тарифи, то зараз логічно говорити вже про компенсації за те, що переглянутий тариф не був застосований. Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і повинні отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо в якості компенсації", - написав директор "Нафтогаз".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", за станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.