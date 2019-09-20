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"Нафтогаз" начал повышать цены на газ

Новости » Экономика    20.09.2019 - 16:31
"Нафтогаз" начал повышать цены на газ
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены для промышленности вырастут на 5%, что приведет к повышению цен и для населения

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, по сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 293, цены на газ для населения зависят от оптовых цен на газ на биржах и цены импорта.

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