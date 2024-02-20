ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нафтогаз" і японські компанії займатимуться модернізацією ТЕЦ і розвитком зелених проектів

Вівторок 20 лютого 2024 01:52
UA EN RU
"Нафтогаз" і японські компанії займатимуться модернізацією ТЕЦ і розвитком зелених проектів Ілюстративне фото: в Україні ТЕЦ хочуть модернізувати за участі японських компаній (facebook.com/dtekkrte)
Автор: Володимир Костирін

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала меморандум з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ (Теплоелектроцентраль), а також розвитку спільного проекту у сфері "зеленого проекту" з вітрової енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт групи НАК "Нафтогаз України".

Відповідний документ був підписаний у Токіо на полях японсько-українській конференції з економічного розвитку та відбудови.

У Групі зазначили, що японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії.

Крім того, SC має сприяти залученню фінансування від японських державних фінансових установ.

В "Нафтогазі" розповіли про зацікавленість у модернізації із використанням передових японських технологій вітчизняних ТЕЦ, які будувалися давно і наразі мають "вкрай застарілу матеріальну базу".

"Встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який Група Нафтогаз підписала з японською компанією Komaihaltec", - йдеться в релізі.

В НАК додали, що турбіни мають бути встановлені на одному з об'єктів Групи.

"Цей проект - частина нашого руху у досягненні повної вуглецевої нейтральності. Він дозволить замістити енергію з традиційних джерел, яку споживає обʼєкт, чистою вітровою енергією", - розповів очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Що відомо про японські компанії

Sumitomo є великою японською промисловою і торговою групою компаній, що має диверсифіковані бізнес-інтереси в різних галузях по всьому світу. Загальні активи групи оцінюються приблизно у 90 мільярдів доларів США.

Японська компанія Komaihaltec спеціалізується на виробництві вітрових турбін та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

Конференція в Японії

Раніше повідомлялося, що 19 лютого у Токіо проводилася українсько-японська конференція сприяння економічному зростанню та реконструкції за участю близько 300 державних і корпоративних посадовців з обох країн.

Як стало відомо, вчора близько 50 японських компаній уклали угоди з українськими колегами в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура.

Крім того, 19 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час зустрічі українським колегою Денисом Шмигалем на відкритті заходу заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Японія ТЭЦ
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ