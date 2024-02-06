У Японії пройде конференція з відновлення України: стали відомі подробиці

У Токіо пройде конференція, присвячена відновленню економіки України, у якій візьмуть участь понад 30 українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Можливі галузі співробітництва включають енергетику, інфраструктуру та сільське господарство з метою збільшення інвестицій в Україну.

"ДТЕК, найбільша в Україні приватна енергетична компанія, обговорювала з японськими компаніями постачання для модернізації електромереж, проектів із відновлюваних джерел енергії, акумуляторних батарей або всього, що може бути зроблено в Японії", - сказав генеральний директор Максим Тимченко в інтерв'ю Nikkei.

Завдяки інвестиціям ДПЕК у сонячну та вітряну енергію, загальна потужність відновлюваної генерації компанії досягла 1900 мегават, що еквівалентно енергоспоживання Київської області.

"У воєнний час набагато безпечніше будувати децентралізованішу генерацію електроенергії", таку як сонячні та вітряні електростанції, ніж великі електростанції, що працюють на викопному паливі. Останні вразливіші для військових ударів", - сказав Тимченко.

У телефонній розмові у листопаді 2023 року лідери Японії та України, Фуміо Кісіда та Володимир Зеленський домовилися про проведення конференції, присвяченої економічній реконструкції України. Дата заходу - 19 лютого.

Допомога Японії Україні

Раніше ми писали, що за словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, країна продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також ми писали, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.