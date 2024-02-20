"Нафтогаз" и японские компании займутся модернизацией ТЭЦ и развитием зеленых проектов

Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с двумя японскими компаниями для модернизации ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль), а также развития совместного проекта в сфере "зеленого проекта" по ветровой энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт группы НАК "Нафтогаз Украины" .

Соответствующий документ был подписан в Токио на полях японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению.

Группа отметила, что японская корпорация Sumitomo Corporation (SC) поможет провести технико-экономическое обоснование модернизации систем теплоснабжения в Украине при поддержке правительства Японии.

Кроме того, SC должно способствовать привлечению финансирования японских государственных финансовых учреждений.

В "Нафтогазе" рассказали о заинтересованности в модернизации с использованием передовых японских технологий отечественных ТЭЦ, которые строились давно и сейчас имеют "крайне устаревшую материальную базу".

"Установка ветровых турбин мощностью 1 МВт предусмотрена вторым меморандумом, который Группа Нафтогаз подписала с японской компанией Komaihaltec", - говорится в релизе.

В НАК добавили, что турбины должны быть установлены на одном из объектов группы.

"Этот проект - часть нашего движения в достижении полной углеродной нейтральности. Он позволит заместить энергию из традиционных источников, потребляемой объектом, чистой ветровой энергией", - рассказал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Что известно о японских компаниях

Sumitomo является крупной японской промышленной и торговой группой компаний, имеющей диверсифицированные бизнес-интересы в разных отраслях по всему миру. Общие активы группы оцениваются примерно в 90 миллиардов долларов США.

Японская компания Komaihaltec специализируется на производстве ветровых турбин и оборудования для возобновляемой энергетики.

Конференция в Японии

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Токио проводилась украинско-японская конференция содействия экономическому росту и реконструкции с участием около 300 государственных и корпоративных должностных лиц из обеих стран.

Как стало известно, около 50 японских компаний заключили соглашения с украинскими коллегами в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура.

Кроме того, 19 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи украинским коллегой Денисом Шмыгалем на открытии мероприятия заявил о намерении государства заключить с Украиной соглашение об устранении двойного налогообложения. Стороны начнут переговоры по пересмотру инвестиционной договоренности, которая позволит японским компаниям присоединиться к проектам восстановления в Украине.