"Нафтогаз" спростував чутки про обшуки у своїх офісах

У "Нафтогазі" спростували інформацію про обшуки та заявили про повну співпрацю з правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Що передувало

Напередодні низка ЗМІ написали про те, що у середу зранку детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.

Що кажуть у "Нафтогазі"

У компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка шириться в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії наголосили, що жодних слідчих дій у приміщеннях Нафтогазу не проводиться.

"Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії", - сказано у повідомленні.

Якщо ж будуть встановлені будь-які порушення, компанія обіцяє оперативно вжити заходів щодо відповідальних співробітників.