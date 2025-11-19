"Нафтогаз" спростував чутки про обшуки у своїх офісах
У "Нафтогазі" спростували інформацію про обшуки та заявили про повну співпрацю з правоохоронцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
Що передувало
Напередодні низка ЗМІ написали про те, що у середу зранку детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.
Що кажуть у "Нафтогазі"
У компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка шириться в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії наголосили, що жодних слідчих дій у приміщеннях Нафтогазу не проводиться.
"Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії", - сказано у повідомленні.
Якщо ж будуть встановлені будь-які порушення, компанія обіцяє оперативно вжити заходів щодо відповідальних співробітників.
Кадрові зміни
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики на фоні корупційного скандалу з "плівками Міндіча" будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.
Згодом прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів України оголосив конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня.
Ба більше, за даними джерел РБК-Україна, на посаду міністра енергетики України розглядають чинного голову НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.