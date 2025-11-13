ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Новим міністром енергетики може стати голова "Нафтогазу" Корецький, - джерела

Четвер 13 листопада 2025 10:41
UA EN RU
Новим міністром енергетики може стати голова "Нафтогазу" Корецький, - джерела Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

На посаду міністра енергетики України розглядають чинного голову НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, Корецький наразі є "найбільш реальним кандидатом", однак остаточне рішення залежатиме від ситуації у "Нафтогазі" та того, "чи можна його відпустити з компанії, зважаючи на стан енергетичного сектору, питання захисту і відновлення".

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький очолив "Нафтогаз" у травні 2025 року після призначення попереднього керівника Олексія Чернишова міністром національної єдності. До цього він понад два роки керував "Укрнафтою", а ще раніше - мережею автозаправних станцій WOG.

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005-му - факультет бізнесу того ж закладу.

У 2019 році він пройшов навчання за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 1997 по 2018 рік Корецький працював у групі компаній "Континіум", а з 2013 року обіймав посаду генерального директора WOG. У квітні 2019-го заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.

9 листопада 2022 року його було призначено директором ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Що передувало

Нагадаємо, вчора 12 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку на тлі корупційного скандалу та розслідування НАБУ під назвою "Мідас".

Після її звільнення виконувати обов’язки міністра енергетики буде заступник міністра Микола Колісник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Укрнафта
Новини
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе