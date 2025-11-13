Новим міністром енергетики може стати голова "Нафтогазу" Корецький, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, Корецький наразі є "найбільш реальним кандидатом", однак остаточне рішення залежатиме від ситуації у "Нафтогазі" та того, "чи можна його відпустити з компанії, зважаючи на стан енергетичного сектору, питання захисту і відновлення".

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький очолив "Нафтогаз" у травні 2025 року після призначення попереднього керівника Олексія Чернишова міністром національної єдності. До цього він понад два роки керував "Укрнафтою", а ще раніше - мережею автозаправних станцій WOG.

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005-му - факультет бізнесу того ж закладу.

У 2019 році він пройшов навчання за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 1997 по 2018 рік Корецький працював у групі компаній "Континіум", а з 2013 року обіймав посаду генерального директора WOG. У квітні 2019-го заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.

9 листопада 2022 року його було призначено директором ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Що передувало

Нагадаємо, вчора 12 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку на тлі корупційного скандалу та розслідування НАБУ під назвою "Мідас".

Після її звільнення виконувати обов’язки міністра енергетики буде заступник міністра Микола Колісник.