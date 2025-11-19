ua en ru
"Нафтогаз" опроверг слухи об обысках в своих офисах

Украина, Среда 19 ноября 2025 13:08
"Нафтогаз" опроверг слухи об обысках в своих офисах Иллюстративное фото: "Нафтогаз" опроверг слухи об обысках (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В "Нафтогазе" опровергли информацию об обысках и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Что предшествовало

Накануне ряд СМИ написали о том, что в среду утром детективы Национального антикоррупционного бюро якобы пришли с обысками к новому директору по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

Что говорят в "Нафтогазе"

В компании заявили, что информация о якобы обысках в офисах компании, которая распространяется в отдельных СМИ, не соответствует действительности. В компании отметили, что никаких следственных действий в помещениях Нафтогаза не проводится.

"Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании", - говорится в сообщении.

Если же будут установлены какие-либо нарушения, компания обещает оперативно принять меры в отношении ответственных сотрудников.

Кадровые изменения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные государственные предприятия в области украинской энергетики на фоне коррупционного скандала с "пленками Миндича" будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров Украины объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Его новый состав должен заработать до 20 января.

Более того, по данным источников РБК-Украина, на должность министра энергетики Украины рассматривают действующего главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

