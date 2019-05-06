"Нафтогаз" подал в Еврокомиссию жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома"

Фото: Юрий Витренко (acrisis.org)

В жалобе говорится, что "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию

НАК "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, "если удастся остановить антиконкурентные действия "Газпрома", то Украина сохранит доходы от транзита газа.

Витренко напомнил, что отсутствие транзита газа будет означать потерю 4% ВВП и экономический спад в 2020 году. Также, написал Витренко, "Нафтогаз" сможет добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку-2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он.

По словам Витренко, в направленных в Европейскую комиссию документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию", - отметил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что Россия хочет в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине.

Добавим, ранее Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало переговоров.