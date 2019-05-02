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Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа

Новости » Энергетика    02.05.2019 - 20:50
Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев расценил заявление Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита газа через ГТС страны как начало ведения переговоров

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало ведения переговоров. Об этом он написал в Facebook.

Как и ожидалось, написал Коболев, "Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине".

"Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он.

Коболев напомнил, что российский "Газпром" не успевает запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года. В связи с этим стороны будут должны прийти к соглашению, основанному на европейских правилах.

"Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал Коболев, добавив, что работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины.

Напомним, Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ее территорию. Путин напомнил, что перед первым туром выборов в Украине власти заявили представителям "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для Украины будет ниже минимум на 25%.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил, что Россия может полностью приостановить транзит газа через Украину. На мартовской встрече с Медведчуком и Бойко "Газпром" заявил о готовности продлить транзитный контракт на текущих условиях.

 

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